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Россияне спустя восемь лет выступят на чемпионате мира по конному спорту

В турнире примут участие Сергей Петров и Ксения Хайрулина.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Два российских спортсмена выступят на чемпионате мира по конному спорту, который пройдет с 11 по 23 августа в германском Ахене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России.

«У нас две лицензии для участия в чемпионате мира, — рассказала собеседница ТАСС. — Их обладателями являются Сергей Петров и Ксения Хайрулина».

Оба спортсмена специализируются в конкуре. В программу чемпионата мира по конному спорту, который проводится раз в четыре года, кроме конкура включены также выездка, троеборье, драйвинг, вольтижировка и паралимпийская выездка.

Петров и Хайрулина на турнире будут выступать в нейтральном статусе.

Последний раз российские конники принимали участие в чемпионате мира в 2018 году, местом проведения соревнований был американский Трион.