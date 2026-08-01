Россияне спустя восемь лет выступят на чемпионате мира по конному спорту

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Два российских спортсмена выступят на чемпионате мира по конному спорту, который пройдет с 11 по 23 августа в германском Ахене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России.
«У нас две лицензии для участия в чемпионате мира, — рассказала собеседница ТАСС. — Их обладателями являются Сергей Петров и Ксения Хайрулина».
Оба спортсмена специализируются в конкуре. В программу чемпионата мира по конному спорту, который проводится раз в четыре года, кроме конкура включены также выездка, троеборье, драйвинг, вольтижировка и паралимпийская выездка.
Петров и Хайрулина на турнире будут выступать в нейтральном статусе.
Последний раз российские конники принимали участие в чемпионате мира в 2018 году, местом проведения соревнований был американский Трион.