Занятия балетом помогают фигуристке Косторной восстанавливаться после операции

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная продолжает восстановление после операции на плече, этому процессу пошел на пользу новый опыт фигуристки в балете. Об этом Косторная рассказала ТАСС.

Косторная принимает участие в шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», она исполняет партию Одиллии как на коньках, так и на пуантах. В феврале фигуристка, которая сейчас выступает в паре с Георгием Куницей, перенесла операцию.

«Самочувствие хорошее, к полноценным нагрузкам готова. На некоторых движениях все равно пока присутствуют неприятные ощущения, но они довольно терпимы, работать не мешают. А история с пуантами и балетом мне даже помогает лучше восстанавливаться — я танцую, много занимаюсь хореографией, что помогает оставаться в хорошей физической форме, сохранять выносливость. Как оказалось, на полу танцевать намного сложнее, чем на льду, — затрачивается больше сил, — рассказала Косторная. — Совсем скоро начнем ставить произвольную программу, есть идеи и балетной программы — для этого есть и музыка. Но она пока ждет своего часа».