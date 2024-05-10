Занятия балетом помогают фигуристке Косторной восстанавливаться после операции
По словам спортсменки, она остается в хорошей физической форме и сохраняет выносливость.
По словам спортсменки, она остается в хорошей физической форме и сохраняет выносливость.
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная продолжает восстановление после операции на плече, этому процессу пошел на пользу новый опыт фигуристки в балете. Об этом Косторная рассказала ТАСС.
Косторная принимает участие в шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», она исполняет партию Одиллии как на коньках, так и на пуантах. В феврале фигуристка, которая сейчас выступает в паре с Георгием Куницей, перенесла операцию.
«Самочувствие хорошее, к полноценным нагрузкам готова. На некоторых движениях все равно пока присутствуют неприятные ощущения, но они довольно терпимы, работать не мешают. А история с пуантами и балетом мне даже помогает лучше восстанавливаться — я танцую, много занимаюсь хореографией, что помогает оставаться в хорошей физической форме, сохранять выносливость. Как оказалось, на полу танцевать намного сложнее, чем на льду, — затрачивается больше сил, — рассказала Косторная. — Совсем скоро начнем ставить произвольную программу, есть идеи и балетной программы — для этого есть и музыка. Но она пока ждет своего часа».
«Опыт участия в шоу “Лебединое озеро” на коньках и на пуантах стал для меня удивительным, и я очень хочу дальше совершенствоваться в этом направлении, — отметила спортсменка. — Я не первая, кто попробовал себя в балете. Саша Трусова выступала в “Снегурочке” на пуантах, и это действительно круто. Я знаю, что к тому моменту у нее было немного времени на подготовку, но она рискнула, попробовала что-то новое и представила это публике. Она сделала это первой, не побоялась. Уважаю ее и ее большой труд, она огромная молодец. В дальнейшем я хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень, хочу выглядеть достойно, работать качественно, и я сделаю для этого все».