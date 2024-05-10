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19:29 (мск), источник: Газета.Ру

Трусова объяснила, зачем поступила в МГУ

Российская фигуристка Александра Трусова в подкасте Okko рассказала, почему решила изучать журналистку в МГУ.

Трусова объяснила, зачем поступила в МГУ | Источник: Газета.Ру

«Я выбирала университет после Олимпиады. Когда прошла Олимпиада, было много предложений о том, чтобы вести программы, давать интервью, брать интервью, участвовать в каких-то передачах. И я подумала: пойду научусь сначала этому, чтобы всю работу выполнять хорошо, качественно. И решила поступить сюда. Очень рада, что получилось», — рассказала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Стоит отметить, что Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

В этом сезоне Трусова пропустила все национальные турниры. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года.

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