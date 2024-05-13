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13:16 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Овсянкина будет представлять Францию в следующем сезоне

Ранее стало известно, что спортсменка начала тренировки в Лионе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская фигуристка Алиса Овсянкина, выступающая в дуэте с французским фигуристом Максимилианом Райе, будет представлять Францию со следующего сезона. Об этом ТАСС рассказал тренер Марьен де ла Асунсьон.

В декабре 2022 года дуэт Овсянкиной и Матвея Самохина прекратил существование. В июле 2023 года стало известно, что Овсянкина встала в пару с Райе и стала тренироваться в Лионе под руководством де ла Асунсьона, Эми Хираи, Оливье Шонфельдера и Мюриель Буше-Зазуи.

«Алиса и Максимилиан будут представлять Францию в следующем сезоне. В июле они примут участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции», — рассказал де ла Асунсьон.

Овсянкиной 16 лет. Вместе с Самохиным они становились серебряными призерами этапа юниорского Гран-при России и стали пятыми на первенстве России среди юниоров — 2022. Райе 19 лет. Ранее он представлял Швейцарию.

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