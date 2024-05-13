Российская фигуристка Овсянкина будет представлять Францию в следующем сезоне

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская фигуристка Алиса Овсянкина, выступающая в дуэте с французским фигуристом Максимилианом Райе, будет представлять Францию со следующего сезона. Об этом ТАСС рассказал тренер Марьен де ла Асунсьон.

В декабре 2022 года дуэт Овсянкиной и Матвея Самохина прекратил существование. В июле 2023 года стало известно, что Овсянкина встала в пару с Райе и стала тренироваться в Лионе под руководством де ла Асунсьона, Эми Хираи, Оливье Шонфельдера и Мюриель Буше-Зазуи.

«Алиса и Максимилиан будут представлять Францию в следующем сезоне. В июле они примут участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции», — рассказал де ла Асунсьон.