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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Камила Валиева заявлена на летние и осенние шоу Татьяны Навки в Сочи

"Место встречи изменить нельзя!❤️

Камила Валиева заявлена на летние и осенние шоу Татьяны Навки в Сочи | Источник: Sports.Ru

Сочи, этим летом отправляемся в путешествие в мир великой русской классики.

Рады анонсировать гастроли нашего мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Сочи Парке.

В главных ролях лучшие из лучших: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Камила Валиева, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун, Морис Квителашвили", — сообщили в соцсетях Navka Show.

Шоу будет проходить с 12 июня по 2 октября.

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