Камила Валиева заявлена на летние и осенние шоу Татьяны Навки в Сочи | Источник: Sports.Ru

Сочи, этим летом отправляемся в путешествие в мир великой русской классики.

Рады анонсировать гастроли нашего мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Сочи Парке.

В главных ролях лучшие из лучших: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Камила Валиева, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун, Морис Квителашвили", — сообщили в соцсетях Navka Show.