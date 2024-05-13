Камила Валиева заявлена на летние и осенние шоу Татьяны Навки в Сочи
"Место встречи изменить нельзя!❤️
"Место встречи изменить нельзя!❤️
Сочи, этим летом отправляемся в путешествие в мир великой русской классики.
Рады анонсировать гастроли нашего мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Сочи Парке.
В главных ролях лучшие из лучших: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Камила Валиева, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун, Морис Квителашвили", — сообщили в соцсетях Navka Show.
Шоу будет проходить с 12 июня по 2 октября.