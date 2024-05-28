Туктамышева о волнении на стартах: «С возрастом это можно контролировать. Занимаюсь с психологом — и родителям и детям рекомендую»

— У меня в самом детстве была проблема — я боялась большой аудитории. Это очень быстро прошло, сейчас я наслаждаюсь большим залом, он мне не страшен. Страшно было сделать ошибку и потом я знала, как буду себя корить. Понимала, что это моя вина и чего она может мне стоить. Я боялась не того, что наругают тренер или родители — а что я сама буду себя сжирать.