Елизавета Туктамышева: «Спортсмены с судьями не дружат, нет такого, что мы можем пойти куда-то вместе. Не знаю, запрещено или нет, но точно не приветствуется» | Источник: Sports.Ru

— Да-да, некоторых знаю, конечно. В фигурном катании более-менее все друг друга знают.

— Насколько имеют значения личные отношения с судьями? Может быть, что вы с ними встречаетесь в одних и тех же ресторанах во время соревнований и у вас сложились хорошие или неприятные отношения? Есть риск, что они вам поставят не очень хорошую оценку?

— Судьи беспристрастны. Спортсмены с судьями не дружат, нет такого, что мы можем пойти куда-то вместе.

— Это запрещено или…?