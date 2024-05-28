Елизавета Туктамышева: «Спортсмены с судьями не дружат, нет такого, что мы можем пойти куда-то вместе. Не знаю, запрещено или нет, но точно не приветствуется»
— Вы знаете судей лично?
— Вы знаете судей лично?
— Да-да, некоторых знаю, конечно. В фигурном катании более-менее все друг друга знают.
— Насколько имеют значения личные отношения с судьями? Может быть, что вы с ними встречаетесь в одних и тех же ресторанах во время соревнований и у вас сложились хорошие или неприятные отношения? Есть риск, что они вам поставят не очень хорошую оценку?
— Судьи беспристрастны. Спортсмены с судьями не дружат, нет такого, что мы можем пойти куда-то вместе.
— Это запрещено или…?
— Точно не знаю, запрещено или нет, но это точно не приветствуется. Судьи не могут иметь с этим спортсменом лучше отношения, с этим хуже. Мы всех знаем, но никто ни с кем не тусуется, — сказала чемпионка мира Туктамышева в интервью Елене Ханге.