Российские фигуристы хотят сменить спортивное гражданство | Источник: Газета.Ру

Решение по поводу перехода пары под флаг другой страны Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) примет зимой. Приоритетной страной для продолжения карьеры спортсменов является Армения.

В прошедшем сезоне пара заняла пятое место на втором этапе Гран‑при России.

Примечательно, что ранее одиночница Софья Титова получила открепление от ФФККР. Она будет представлять Армению.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.