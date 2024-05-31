Оксана Домнина: «Мы с Костомаровым ходим, наверное, процентов на 5 мероприятий, которые нам предлагают. Не очень приятно, когда начинают говорить, что “вы тут во всех дырах” | Источник: Sports.Ru

«На самом деле мы ходим, наверное, процентов на 5 мероприятий, на которые нам предлагают. Хочется сказать этим замечательным людям, которые думают, что мы уже побывали везде, где только можем. Нет, мы вообще не везде побывали, и еще много куда нам можно сходить, но мы [этого не делаем] в силу своего нежелания, чтобы вот так говорили. Это, конечно, не очень приятно, когда уже начинают говорить, что “вы тут во всех дырах”. Но у каждого человека свое мнение, им так хочется говорить, пусть говорят.

Я где-то прочитала из серии: «Уже везде и там и сям, сколько можно на этом пиариться?» Это редко встретишь, но есть такие мысли у людей: «Да какой он герой? Заболел, а из него героя сделали». Я тут могу только ответить, что у каждого свое понимание слова «герой». Для меня с первого дня Рома был как герой, победитель именно болезни. Победитель сам над собой. Он никогда не пытался кому-то что-то показать и доказать. Он живет своей жизнью. Занимается спортом, идет вперед, чего-то добивается сам для себя в первую очередь. Так сложились обстоятельства, что кому-то это интересно и люди следят. Поэтому очень многие Рому и называют героем, победителем.