12:28 (мск), источник: Московский комсомолец

Алена Косторная купила электромобиль

Чемпионка Европы по фигурному катанию похвасталась современной обновкой в соцсетях.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, с 2023 года выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала своим поклонникам о важном изменении в своей жизни.

«Хочу поделиться с вами радостной новостью. Я купила новый автомобиль, а точнее — мой первый электромобиль. Побежала тестировать все возможности машины в деле. Удачи мне на дороге, сообщила, что приобрела электромобиль», — цитирует пост Косторной в соцсетях Sportbox.

Источник: Соцсети

В качестве иллюстрации фигуристка в своих соцсетях публиковала фотографию с автомобилем Zeekr X, стоимость которого оценивается как минимум в 3,5 миллиона рублей.

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