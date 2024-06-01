Алена Косторная купила электромобиль

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, с 2023 года выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала своим поклонникам о важном изменении в своей жизни.

«Хочу поделиться с вами радостной новостью. Я купила новый автомобиль, а точнее — мой первый электромобиль. Побежала тестировать все возможности машины в деле. Удачи мне на дороге, сообщила, что приобрела электромобиль», — цитирует пост Косторной в соцсетях Sportbox.

Источник: Соцсети