Алина Загитова: «Я как посол Игр БРИКС буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И моя аудитория будет поддерживать спортсменов» | Источник: Sports.Ru

"Я очень рада, что Игры БРИКС проходят именно у нас в России и в таком родном для меня Татарстане. Я как посол Игр БРИКС 2024 года буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И, безусловно, моя аудитория будет поддерживать спортсменов.

Я, наверное, не в обиду другим скажу, что Татарстан — самая спортивная республика нашей страны. И, конечно же, хочу призвать людей приезжать в Казань — там очень вкусно, приятная публика. Естественно, посмотреть на соревнования.