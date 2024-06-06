14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Я как посол Игр БРИКС буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И моя аудитория будет поддерживать спортсменов»

Загитова — посол Игр БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

Алина Загитова: «Я как посол Игр БРИКС буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И моя аудитория будет поддерживать спортсменов» | Источник: Sports.Ru

"Я очень рада, что Игры БРИКС проходят именно у нас в России и в таком родном для меня Татарстане. Я как посол Игр БРИКС 2024 года буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И, безусловно, моя аудитория будет поддерживать спортсменов.

Я, наверное, не в обиду другим скажу, что Татарстан — самая спортивная республика нашей страны. И, конечно же, хочу призвать людей приезжать в Казань — там очень вкусно, приятная публика. Естественно, посмотреть на соревнования.

Безусловно, уверена в том, что все пройдет на высшем уровне. И, конечно же, хочу поблагодарить правительство Республики Татарстан за оказанное доверие мне, я не подведу", — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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