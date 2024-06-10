Психолог о страхах Загитовой: «Под этой тревогой лежат дисфункциональные когнитивные схемы, заложенные в детстве, когда базовые потребности ребенка нарушались»

Психолог Кожевникова о страхах Загитовой: «Под этой тревогой лежат дисфункциональные когнитивные схемы, заложенные в детстве, когда базовые потребности ребенка нарушались» | Источник: Sports.Ru

Ранее олимпийская чемпионка призналась, что боится осуждения из-за внешнего вида: «Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Я прорабатываю эти страхи».

«Спортсмены, как и обычные “гражданские” люди, часто испытывают высокую тревогу по поводу разных вещей: своей адекватности, намерений других людей, безопасности, покинутости и прочего.

Под этой тревогой лежат дисфункциональные когнитивные схемы, заложенные в детстве, когда базовые потребности ребенка часто нарушались.