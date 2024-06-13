Фигурное катание хотят упростить: Россия и США против. Но ISU спасет искусственный интеллект

35 лет назад короткой программы в фигурном катании вообще не существовало. Вместо этого одиночники демонстрировали владение коньком, исполняя обязательные фигуры. В 1990-е наступила эпоха медиатизации — повышения роли СМИ во всех сферах жизни общества, включая спорт. Из-за низких рейтингов место скучных для просмотра по ТВ обязательных фигур заняла компактная и динамичная короткая программа.

Со временем «фигурные» истоки почти канули в Лету, но их еще можно возродить. На помощь придут технологические достижения, которые ISU (Международный союз конькобежцев) обещает применять уже с сезона 2024/25. Но перед тем, как говорить о будущем, давайте вспомним прошлое.

Фигурное катание как соревновательный вид сформировалось в конце 19-го века, когда ISU разработал 41 обязательную фигуру. Это были различные вариации троек и восьмерок, параграфов, петель и скобок, крюков и выкрюков, а также причудливых фигур, похожих на цветы. Каждый сезон начинался с определения слепым жребием трех (до 1973-го — шести) элементов для первого соревновательного дня. В целом, базовые связующие шаги не изменились и составляют основу любой программы и по сей день.

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Тем не менее требования к их исполнению тогда и сейчас различаются. В обязательных фигурах спортсмен должен был «нарисовать» коньком элемент на правильном ребре и на определенной линии, которых всего было шесть — три на правой ноге, три на левой. Арбитры выходили прямо на лед, чтобы визуально оценить четкость фигуры по следу. Даже незначительное расхождение с референсом каралось снижением баллов. Несмотря на ограничение в три фигуры на каждого, соревнования порой затягивались до восьми часов.

В современном фигурном катании мостиком между прошлым и настоящим остается дорожка шагов. Чтобы получить 4-й уровень сложности, одиночник должен выполнить 11 сложных шагов и поворотов, 5 из которых — в обоих направлениях. Сложными шагами и поворотами считаются твиззлы, скобки, петли, выкрюки, крюки, чоктау. Ни один из типов не может быть засчитан более двух раз. Звучит сложно, но в реализации гораздо проще, чем во времена обязательных фигур.

ISU реформировал судейскую систему таким образом, что 4-й уровень за дорожку шагов может получить любой фигурист вне зависимости от общего владения коньком. Помимо выучивания базовых шагов и поворотов, его показателями являются глубокие ребра, баланс, мягкие колени, точность постановки ног, текучесть на льду и другие факторы, которые порой арбитрами игнорируются.

Это обесценивает навыки катания и скольжения как одну из двух основ фигурного катания, несмотря на дискурс ISU о важности компонентов. Подтверждение реальному положению дел — исключение дорожки шагов как элемента в произвольной программе юниоров с сезона 2022/23.

Когда-то упрощение «фигурной» части объяснялось сменой приоритетов в пользу зрелищных и энергозатратных прыжков. Отныне такое оправдание не работает. ISU, напротив, пытается сдерживать техническую эволюцию, не реагируя на призывы лидеров мировой фигурки (России, США) повысить стоимость ультра-си, а также угрожая сократить количество прыжков под предлогом внедрить хореографические элементы — вращения (в одиночном катании) и поддержки (в парном).

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Будут ли данные инициативы претворены в жизнь, узнаем по окончании конгресса ISU в Лас-Вегасе. Но можно ли эти новшества использовать для переоценки компонентов, в частности возрождения забытых фигур? Вполне.

В 20-м веке от обязательных фигур пришлось отказаться в том числе из-за сложностей с объективностью и длительностью судейства. Сегодня оптимизировать процесс могут инновационные технологии. В 2022-м ISU организовал специальную рабочую группу, ответственную за внедрение искусственного интеллекта и дополненной реальности для определения количества оборотов в прыжках, а также их докрученности при приземлении и преротации при отталкивании.

В сочетании с оснащением ледовых арен камерами и датчиками, фиксирующими буквально каждый жест фигуриста, искусственный интеллект способен тщательно и оперативно анализировать качество шагов и переходов. К слову, повышение технологичности судейства поддержала чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева:

«Я добавила бы технологии, которые отмечали бы точно — где ребро, где докрут, а где нет. Хотелось бы, чтобы качество скольжения оценивалось всегда точно и непредвзято, как и связующие шаги. Чтобы статус фигуриста не влиял на оценку».

Внедрение передовых технологий — это затратный процесс. Но ISU, кажется, готов инвестировать в модернизацию и технологичность. Согласно «Концепции-2030», организация намерена повышать охваты в социальных сетях, выходить на стриминг-платформы, представлять продвинутую инфографику для зрителей на соревнованиях, приступить к разработке компьютерной игры на основе известных в фигурке сюжетов и главное — применять искусственный интеллект в тренировочном и судейском процессах.

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«Искусственный интеллект и дополненная реальность» звучит актуально и интригующе в любом контексте. Чем не способ популяризировать спорт среди молодежи? Так что падение популярности, с которым однажды столкнулись обязательные фигуры и потому были исключены из соревновательной программы, при помощи новых технологий будет устранено.

К тому же обязательные фигуры даже в инновационном формате — это возвращение к историческим основам, а также дополнительная проверка навыков катания для спортсменов. Тем более при сокращении количества прыжков в произвольной появится необходимость ввести новый элемент или вернуть некогда отмененный. Почему бы тогда и не фигуры? Если ISU встал на путь технического упрощения, то пусть хотя бы отстаивает важность компонентов — не на словах, а на деле.