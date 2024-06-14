Предложение об уменьшении количества прыжковых элементов вступит в силу после Игр-2026

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада), принял предложение об уменьшении количества прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе в одиночном катании для мужчин и женщин, юниоров и юниорок.

За изменения с сезона-2026/27 проголосовал 31 человек, за переход к новым правилам сразу же после конгресса выступили 25 человек, воздержался один человек. Также одно комбинированное вращение будет заменено на хореографическое.