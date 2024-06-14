10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова и Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию вошли в список амбассадоров, который Российский экологический оператор (РЭО) представил ко Дню России.

Загитова и Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России | Источник: Sports.Ru

"Основная цель этой инициативы — популяризация раздельного сбора отходов среди населения и повышение уровня экологической осведомленности.

Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять и уже распространяют информацию о правильном обращении с отходами, важности их сортировки и переработки.

Их участие подчеркивает важность единства всех россиян в вопросах экологии, вне зависимости от социального статуса или профессии", — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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