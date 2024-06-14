Загитова и Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию вошли в список амбассадоров, который Российский экологический оператор (РЭО) представил ко Дню России.
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию вошли в список амбассадоров, который Российский экологический оператор (РЭО) представил ко Дню России.
"Основная цель этой инициативы — популяризация раздельного сбора отходов среди населения и повышение уровня экологической осведомленности.
Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять и уже распространяют информацию о правильном обращении с отходами, важности их сортировки и переработки.
Их участие подчеркивает важность единства всех россиян в вопросах экологии, вне зависимости от социального статуса или профессии", — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.