Евгения Медведева приняла участие в реалити-шоу «Место силы» на ТНТ
«На ТНТ стартует новое мистическое реалити “Место силы”, съемки которого прошли в Санкт-Петербурге.
«На ТНТ стартует новое мистическое реалити “Место силы”, съемки которого прошли в Санкт-Петербурге.
Участники проекта — люди, считающие себя обладателями сверхспособностей — попробуют раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на исторические события, окутанные тайнами, а также помогут звездным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях.
Каждую неделю шоу будет покидать один из экстрасенсов", — говорится в анонсе первого выпуска, который выйдет в эфир 29 июня в 19:00.
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