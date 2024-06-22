12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Евгения Медведева приняла участие в реалити-шоу «Место силы» на ТНТ

«На ТНТ стартует новое мистическое реалити “Место силы”, съемки которого прошли в Санкт-Петербурге.

Евгения Медведева приняла участие в реалити-шоу «Место силы» на ТНТ | Источник: Sports.Ru

Участники проекта — люди, считающие себя обладателями сверхспособностей — попробуют раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на исторические события, окутанные тайнами, а также помогут звездным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях.

Каждую неделю шоу будет покидать один из экстрасенсов", — говорится в анонсе первого выпуска, который выйдет в эфир 29 июня в 19:00.

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