Алина Загитова: «Для меня очень интересно все, что связано с маркетингом. Я люблю людей, создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить»

О совмещении тренировок и обучения.

«Баланс между тренировками и учебой найти очень легко — главное стремиться к своей цели и правильно распределить время. Я бы посоветовала не сдаваться, когда кажется, что сил не хватает. И обязательно делайте себе расписание на неделю».

О том, как смогла мотивировать себя и сохранять концентрацию.

«Четкое расписание дня, которое я составляла себе на неделю вперед, помогало ничего не упустить на протяжении всего периода обучения. Также я считаю, что для продуктивности необходимо не забывать качественно поесть для восполнения энергии».

О планах после защиты диплома.

«Не хочу раскрывать все секреты, думаю, поделюсь этим позже. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру!».

О том, что посоветовала бы начинающим студентам.

«Не сдавайтесь, помимо обучения самостоятельно изучайте темы и не бойтесь действовать! Для себя я поняла, что когда ты испытываешь интерес к том, что изучаешь, то все обязательно получится!».

О главных уроках, которые вынесла из обучения.

«В Академии было очень интересно слушать лекции. Преподаватели программы, на которой я училась, “Продюсирование и культурная политика”, доходчиво объясняют темы, а это имеет важное значение для усвоения информации. Они отзывчивые и внимательные. Видно, что ценят своих студентов и стараются для них. Так как я занимаюсь спортом, мое обучение только подтвердило то, что наличие дисциплины в жизни очень важно».

О самых интересных и полезных предметах.