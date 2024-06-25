19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова планирует поступать в магистратуру

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что планирует поступать в магистратуру. Ее слова приводит Telegram-канал ИГСУ РАНХиГС.

Загитова планирует поступать в магистратуру | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее спортсменка защитила диплом по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Не хочу раскрывать все секреты, думаю, поделюсь позже поделюсь дальнейшими планами после получения диплома. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру», — приводит Telegram-канал слова фигуристки.

Загитова — победительница Олимпийских игр 2018 года, в том же году она выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время. Ей 22 года.

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