Загитова планирует поступать в магистратуру

«Не хочу раскрывать все секреты, думаю, поделюсь позже поделюсь дальнейшими планами после получения диплома. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру», — приводит Telegram-канал слова фигуристки.

Загитова — победительница Олимпийских игр 2018 года, в том же году она выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время. Ей 22 года.