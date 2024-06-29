Алина Загитова: «Если ты встаешь с кровати и у тебя ничего не болит, значит, ты давным-давно умер — с такой фразой я иду по жизни» | Источник: Sports.Ru

«Во время отпуска и межсезонья я проходила адовые тренировки с хоккейным тренером, которого посоветовал папа. Фраза, которая осталась у меня в голове, когда все тело болело: “Если ты встаешь с кровати и у тебя ничего не болит, значит, ты давным-давно умер”. И с такой фразой я иду по жизни», — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Также Загитова высказалась о роли суеверий в спорте.

"До определенного момента моей жизни я была очень суеверным человеком. После Олимпийских игр был чемпионат мира, который я полностью провалила. Это даже провалом сложно назвать, полнейшее фиаско. Я настолько волновалась, что думала, что ритуалы мне помогут, но на самом деле они еще больше загоняют в состояние неуверенности.