«Делаю все что хочу»: Загитова жестко ответила хейтерам

Источник: Соцсети

Загитова приостановила карьеру в конце 2019 года, в настоящее время фигуристка выступает в шоу, а также занимается проектами вне спорта. Спортсменку нередко критикуют за неоднозначные эксперименты в медиапространстве.

«Когда мне пишет кто-то — вот, ты не такие ботинки надела, то я думаю, что этот человек выплескивает негатив, который может обрушить на других. И я считаю, что помогаю людям. Пусть он на мне сорвется, но не будет говорить гадости своим близким, родителям, детям», — сказала Загитова, выступая на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория «Знание».

«Вообще я делаю все, что хочу. Надо принимать и понимать людей, которые мне это пишут. Я пришла к мысли, что помогаю людям. Может быть, им недостает внимания, они пытаются самоутвердиться. Я помогаю им и в этом. Да, хейт на тебе откладывает негативный отпечаток, могут начаться психологические проблемы. Про себя можно просто послать человека. Есть и такой психологический прием», — добавила фигуристка.

Загитова призналась, что признает свои ошибки и учится на них. «Взрослые говорят — надо учиться на ошибках других. Но так ты в полной мере не поймешь, что можешь сделать неправильно. Пусть будет неудачный опыт, хейт, но ты должен понимать, куда ты идешь и куда ты стремишься. Нельзя предавать свою мечту. Я принимаю, что у меня есть неудачи. А у кого их нет? Кто из нас без какого-нибудь факапчика?» — констатировала олимпийская чемпионка.