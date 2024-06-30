«Делаю все что хочу»: Загитова жестко ответила хейтерам

Загитова приостановила карьеру в конце 2019 года, в настоящее время фигуристка выступает в шоу, а также занимается проектами вне спорта. Спортсменку нередко критикуют за неоднозначные эксперименты в медиапространстве.
«Когда мне пишет кто-то — вот, ты не такие ботинки надела, то я думаю, что этот человек выплескивает негатив, который может обрушить на других. И я считаю, что помогаю людям. Пусть он на мне сорвется, но не будет говорить гадости своим близким, родителям, детям», — сказала Загитова, выступая на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория «Знание».
«Вообще я делаю все, что хочу. Надо принимать и понимать людей, которые мне это пишут. Я пришла к мысли, что помогаю людям. Может быть, им недостает внимания, они пытаются самоутвердиться. Я помогаю им и в этом. Да, хейт на тебе откладывает негативный отпечаток, могут начаться психологические проблемы. Про себя можно просто послать человека. Есть и такой психологический прием», — добавила фигуристка.
Загитова призналась, что признает свои ошибки и учится на них. «Взрослые говорят — надо учиться на ошибках других. Но так ты в полной мере не поймешь, что можешь сделать неправильно. Пусть будет неудачный опыт, хейт, но ты должен понимать, куда ты идешь и куда ты стремишься. Нельзя предавать свою мечту. Я принимаю, что у меня есть неудачи. А у кого их нет? Кто из нас без какого-нибудь факапчика?» — констатировала олимпийская чемпионка.
Спортсменку спросили, как при свалившейся на голову славе она не заболела «звездной болезнью». «Был один момент — у меня не было настроения, я устала после репетиции, и кто-то со мной хотел сфотографироваться. А я еще тогда приболела, была без сил в потухшем полуобморочном состоянии, шла рядом с родителями. И я сказала — “нет”, и до сих пор помню эту ситуацию. Родители провели со мной беседу, сказали: “Алина, этот человек всего лишь хотел с тобой сфотографироваться”. Так что это воспитание. И я люблю людей. Любить людей — это важно», — заключила Загитова.