Туктамышева о личной жизни: «Я свободна. Думать о семье, не имея отношений, странно» | Источник: Sports.Ru

— Нет, я свободна. Странно думать о семье, не имея отношений.

— А мысли о начале серьезных отношений?

— Нет, я спокойно к этому отношусь. Мама тоже спокойна, бабушка иногда говорит, но мама на моей стороне.

— Что для вас важно в выборе молодого человека?

— Юмор, доброта, отзывчивость, ум.

— Финансовый фактор?

— Если мне это в голову не пришло сейчас, значит, не так важно.

— Что вас отпугивает в мужчинах?

— Заносчивость и высокомерие.

— Есть типаж мужчин, который вам нравится?

— Прослеживается. Начала смотреть аниме — и азиаты стали нравиться, хотя никогда не могла об этом подумать, ха-ха.

Ладно, если серьезно — нет какого-то типажа. Наверное, все идет от темперамента и моих внутренних ощущений.

— Вы бы хотели, чтобы ваши дети занимались фигурным катанием?

— Не знаю, посмотрим. Главное, чтобы они сами этого хотели. Заставлять точно не буду.

— Вы сейчас ощущаете себя счастливым человеком?

— Да. У меня нет ощущения угнетенности, — сказала чемпионка мира-2015 по фигурному катанию.