Туктамышева о личной жизни: «Я свободна. Думать о семье, не имея отношений, странно»
— Вас не посещают мысли о создании семьи?
— Вас не посещают мысли о создании семьи?
— Нет, я свободна. Странно думать о семье, не имея отношений.
— А мысли о начале серьезных отношений?
— Нет, я спокойно к этому отношусь. Мама тоже спокойна, бабушка иногда говорит, но мама на моей стороне.
— Что для вас важно в выборе молодого человека?
— Юмор, доброта, отзывчивость, ум.
— Финансовый фактор?
— Если мне это в голову не пришло сейчас, значит, не так важно.
— Что вас отпугивает в мужчинах?
— Заносчивость и высокомерие.
— Есть типаж мужчин, который вам нравится?
— Прослеживается. Начала смотреть аниме — и азиаты стали нравиться, хотя никогда не могла об этом подумать, ха-ха.
Ладно, если серьезно — нет какого-то типажа. Наверное, все идет от темперамента и моих внутренних ощущений.
— Вы бы хотели, чтобы ваши дети занимались фигурным катанием?
— Не знаю, посмотрим. Главное, чтобы они сами этого хотели. Заставлять точно не буду.
— Вы сейчас ощущаете себя счастливым человеком?
— Да. У меня нет ощущения угнетенности, — сказала чемпионка мира-2015 по фигурному катанию.
«Не надо так часто менять правила, фигуристам нужна свобода». Манифест Лизы Туктамышевой.