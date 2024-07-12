15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о личной жизни: «Я свободна. Думать о семье, не имея отношений, странно»

— Вас не посещают мысли о создании семьи?

Туктамышева о личной жизни: «Я свободна. Думать о семье, не имея отношений, странно» | Источник: Sports.Ru

— Нет, я свободна. Странно думать о семье, не имея отношений.

— А мысли о начале серьезных отношений?

— Нет, я спокойно к этому отношусь. Мама тоже спокойна, бабушка иногда говорит, но мама на моей стороне.

— Что для вас важно в выборе молодого человека?

— Юмор, доброта, отзывчивость, ум.

— Финансовый фактор?

— Если мне это в голову не пришло сейчас, значит, не так важно.

— Что вас отпугивает в мужчинах?

— Заносчивость и высокомерие.

— Есть типаж мужчин, который вам нравится?

— Прослеживается. Начала смотреть аниме — и азиаты стали нравиться, хотя никогда не могла об этом подумать, ха-ха.

Ладно, если серьезно — нет какого-то типажа. Наверное, все идет от темперамента и моих внутренних ощущений.

— Вы бы хотели, чтобы ваши дети занимались фигурным катанием?

— Не знаю, посмотрим. Главное, чтобы они сами этого хотели. Заставлять точно не буду.

— Вы сейчас ощущаете себя счастливым человеком?

— Да. У меня нет ощущения угнетенности, — сказала чемпионка мира-2015 по фигурному катанию.

«Не надо так часто менять правила, фигуристам нужна свобода». Манифест Лизы Туктамышевой.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь