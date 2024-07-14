Худайбердиева о медийности: «Хочется, чтобы массовый зритель понимал, что фигуристы — не обязательно маленькие дети» | Источник: Sports.Ru

— Многие болельщики думают, что медиа отвлекают от основной деятельности. Сейчас ты развиваешься не только в фигурном катании, но и в другом направлении.

— Мне это не мешает. На своем опыте могу сказать, что если тебе запрещают что‑либо делать, когда внутри есть определенный порыв — это не ведет к успеху. Просто все нужно делать в рамках разумного, с головой на плечах.

Начиная какие‑то медийные проекты, сотрудничество с «Матч ТВ» — советуюсь с руководством, сообщаю, они меня поддерживают. Это все под мою ответственность, не в ущерб тренировкам. Есть более закрытые фигуристы, или те, кого это отвлекает. Это ведь не обязательно. Главное, чтобы каждому было комфортно. Мне тренироваться в нынешнем формате проще, не загоняю себя в рамки.

— У тебя есть какая‑то цель в медиаполе?

— Моя главная задача в медиа — привлечение в фигурное катание массового зрителя. Я писала, что есть определенная проблема в этом направлении. Многие люди знают фигурное катание только по фамилиям Плющенко, Ягудин, Медведева, Загитова, Трусова, Валиева — и все. Это печально, конечно. Хотя, казалось бы, популярность спорта невероятная.

Хочется, чтобы массовый зритель понимал, что фигуристы — это не обязательно маленькие дети, есть такой стереотип. У нас много крутых взрослых спортсменов, которые не боятся себя развивать. Не могу сказать, что у меня есть цель работать ведущей и так далее, у меня другой путь.

— Был какой‑то отклик от болельщиков после твоих колонок, который ты запомнила?

— Мне было приятно, что многие фигуристы оценили, никто не обиделся, хоть и были какие‑то упоминания. Лестно отзывались ребята. Женя Медведева сказала, что ей приятно, как я написала о ней. Самое важное, что я открылась фанатам, любителям фигурки. Они начали меня узнавать с жизненной стороны, какая я есть на самом деле.