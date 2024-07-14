На Загитову набросились в соцсетях из-за новых фото в купальнике
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фото с отпуска в Дубае и подписала «скучаю».
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фото с отпуска в Дубае и подписала «скучаю».
Пост олимпийской чемпионки, как всегда, собрал огромное количество комментариев, но в этот раз большинство подписчиков осталось недовольно: «Зачем, Алина. Ну не идет тебе это все»; «И что в этом красивого? Красивая, самодостаточная девушка и так себя уродовать»; «Какие-то неудачные, неэстетичные и вульгарные фото. Зачем так позировать? В купальнике тоже можно сфоткать дорого и красиво, а у вас дешёвые и неудачные фото получились».
Конечно, нашлись и те, кто встал на защиту Алины и выразил полную поддержку: «Что с вами не так. Почему фотографии красивой девушки вызывают такую реакцию»; «Обожаю Алину, умеет поддать огня и расшевелить болотце»; «Прелесть шикарная Алина, очень красивая моя любимая Чемпионка, браво».