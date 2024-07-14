На Загитову набросились в соцсетях из-за новых фото в купальнике

Пост олимпийской чемпионки, как всегда, собрал огромное количество комментариев, но в этот раз большинство подписчиков осталось недовольно: «Зачем, Алина. Ну не идет тебе это все»; «И что в этом красивого? Красивая, самодостаточная девушка и так себя уродовать»; «Какие-то неудачные, неэстетичные и вульгарные фото. Зачем так позировать? В купальнике тоже можно сфоткать дорого и красиво, а у вас дешёвые и неудачные фото получились».