Попова о шоу Загитовой: «Скажем честно, не так много людей, у которых есть свое шоу. Начинать никогда не поздно, это здорово»

"Ледовое шоу — это про популяризацию нашего вида спорта. Это круто. Приходят новые зрители, смотрят, наслаждаются. Для спортсменов это возможность заработка, что тоже хорошо. Для Алины это вдвойне хорошо. Скажем честно, не так много людей, у которых есть свое шоу. Начинать никогда не поздно, это здорово.

Для Алины это возможность что-то начать. Возможно, оно не будет сразу сверхгениальным. Но фигурное катание — это дело всей ее жизни, она это любит, она в этом хороша, почему нет? Рядом будут люди, которые помогут разобраться", — цитирует экс-фигуристку Попову Sport24, отмечая, что ее комментарий записан до анонса шоу Евгении Медведевой.