Леонова о тренерстве: «Порой я пытаюсь навязать спортсменам собственные амбиции, но это неправильно»
Ранее двукратная чемпионка мира Медведева сообщила, что пока не хочет начинать тренерскую карьеру из-за большой ответственности.
Ранее двукратная чемпионка мира Медведева сообщила, что пока не хочет начинать тренерскую карьеру из-за большой ответственности.
"Я не могу сказать, что у меня есть какой-то масштабный успех в работе тренера, я пока к этому еще не дошла. Но мне очень нравится эта работа. Главное найти индивидуальный подход к каждому спортсмену. Советовать что-то Медведевой или кому-то еще, кто хочет стать тренером, я не буду.
Нужно понимать, что это довольно сложное занятие, нужно проживать жизнь спортсмена вместе с ним. Но мне это проще дается, ведь я и сама еще недавно была действующей спортсменкой и понимаю, каково это.
Порой я пытаюсь навязать спортсменам какие-то собственные амбиции, но это неправильно, ведь каждый человек индивидуален, и каждый достигает своих собственных вершин. Я радуюсь, когда у моих ребят что-то получается и стараюсь расти вместе с ними", — сказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Леонова.