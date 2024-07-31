Леонова о тренерстве: «Порой я пытаюсь навязать спортсменам собственные амбиции, но это неправильно»

"Я не могу сказать, что у меня есть какой-то масштабный успех в работе тренера, я пока к этому еще не дошла. Но мне очень нравится эта работа. Главное найти индивидуальный подход к каждому спортсмену. Советовать что-то Медведевой или кому-то еще, кто хочет стать тренером, я не буду.

Нужно понимать, что это довольно сложное занятие, нужно проживать жизнь спортсмена вместе с ним. Но мне это проще дается, ведь я и сама еще недавно была действующей спортсменкой и понимаю, каково это.