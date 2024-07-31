Загитова о зарубежных поездках: «Не могу находиться там больше месяца. Очень хочется обратно в Россию — тут родные, близкие, менталитет другой, еда вкусная»
Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
— Есть ли такая страна, где бы вы хотели пожить месяца два-три?
— Наверное, такого нет. Могу Японию ненадолго посетить. Не могу сказать, что я такой человек, который может жить очень долго в других странах. Я была во многих странах, но не могу там находиться больше месяца.
— А что мешает?
— Просто очень хочется обратно, домой, к себе, в Россию. Тут родные, близкие, менталитет другой, еда вкусная, — цитирует Sport24 слова Загитовой из эфира «БИМ-радио».