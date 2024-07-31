Загитова о зарубежных поездках: «Не могу находиться там больше месяца. Очень хочется обратно в Россию — тут родные, близкие, менталитет другой, еда вкусная» | Источник:

— Наверное, такого нет. Могу Японию ненадолго посетить. Не могу сказать, что я такой человек, который может жить очень долго в других странах. Я была во многих странах, но не могу там находиться больше месяца.