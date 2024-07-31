18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о зарубежных поездках: «Не могу находиться там больше месяца. Очень хочется обратно в Россию — тут родные, близкие, менталитет другой, еда вкусная»

Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Загитова о зарубежных поездках: «Не могу находиться там больше месяца. Очень хочется обратно в Россию — тут родные, близкие, менталитет другой, еда вкусная» | Источник: Sports.Ru

— Есть ли такая страна, где бы вы хотели пожить месяца два-три?

— Наверное, такого нет. Могу Японию ненадолго посетить. Не могу сказать, что я такой человек, который может жить очень долго в других странах. Я была во многих странах, но не могу там находиться больше месяца.

— А что мешает?

— Просто очень хочется обратно, домой, к себе, в Россию. Тут родные, близкие, менталитет другой, еда вкусная, — цитирует Sport24 слова Загитовой из эфира «БИМ-радио».

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