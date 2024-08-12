Евгения Медведева: «В мои 16−17 лет люди начали про меня писать: “Да она страхолюдина просто, на нее смотреть невозможно”. Это шокирует и отталкивает от самой себя»

А я при этом стою перед зеркалом и понимаю, что у меня нормальные армянские волосы густые. Ноги — ну, в силу спорта, возможно, коленки внутрь смотрят, но не настолько кривые, чтобы говорить, что я страхолюдина.

Это шокирует и отталкивает от самой себя даже иногда. Потому что ты отходишь от зеркала и думаешь: "Лишний раз не буду смотреть, а вдруг я реально что-то такое найду, а вдруг эти люди правы.