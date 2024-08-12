21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Евгения Медведева: «В мои 16−17 лет люди начали про меня писать: “Да она страхолюдина просто, на нее смотреть невозможно”. Это шокирует и отталкивает от самой себя»

«В 16−17 лет, когда у девочки только формируется ощущение себя и позиционирование себя в принципе как девочки в обществе — а у спортсменок это еще позже происходит, потому что мы в капсуле живем в спортивной, — люди начали про меня писать: “Да она страхолюдина просто, да на нее смотреть невозможно! Да вы посмотрите, какие у нее ноги кривые! И лицо у нее злое! У нее что, волосы выпадают? Что у нее волосы такие жидкие? Она что болеет чем-то?”.

А я при этом стою перед зеркалом и понимаю, что у меня нормальные армянские волосы густые. Ноги — ну, в силу спорта, возможно, коленки внутрь смотрят, но не настолько кривые, чтобы говорить, что я страхолюдина.

Это шокирует и отталкивает от самой себя даже иногда. Потому что ты отходишь от зеркала и думаешь: "Лишний раз не буду смотреть, а вдруг я реально что-то такое найду, а вдруг эти люди правы.

В медиа-пространстве много гипертрофировано хорошего, но мы к этому так не относимся, мы выискиваем негатив и цепляемся за него«, — сказала Медведева в беседе со священником Павлом Островским в своем ютуб-шоу “БеС Комментариев”.

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