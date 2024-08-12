Евгения Медведева: «В мои 16−17 лет люди начали про меня писать: “Да она страхолюдина просто, на нее смотреть невозможно”. Это шокирует и отталкивает от самой себя»
«В 16−17 лет, когда у девочки только формируется ощущение себя и позиционирование себя в принципе как девочки в обществе — а у спортсменок это еще позже происходит, потому что мы в капсуле живем в спортивной, — люди начали про меня писать: “Да она страхолюдина просто, да на нее смотреть невозможно! Да вы посмотрите, какие у нее ноги кривые! И лицо у нее злое! У нее что, волосы выпадают? Что у нее волосы такие жидкие? Она что болеет чем-то?”.