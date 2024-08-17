Трусова меняет фамилию. Как проходит свадьба фигуристки-чемпионки

Еще в начале года, в январе, для многих в сообществе фигурного катания стал шоком сам факт романа Макара и Александры. В прошлом году их связывали отношения с другими людьми, причем они не скрывали своих чувств на публике. Однако прошло полгода — а в масштабах истории это миг. Особенно в истории российского фигурного катания. И вот 17 августа настало. Трусова и Игнатов уже стали показывать первые видео со свадьбы. Или… Игнатова и Игнатов?