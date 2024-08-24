Загитова о трансгендерах в женском спорте: «Каждый человек выбирает сам, что ему делать, но мне бы не хотелось соревноваться с мужчиной»

Дорохов: Вопрос задать хочу.
Загитова: Давайте.
Дорохов: Олимпиаду смотрели? Как вам этот бал сатаны, парад уродов? Мне понравился, а вам как?
Загитова: Вам точно понравилось? А что именно?
Дорохов: Да нет, я шучу. Правда, смотрела?
Загитова: Нет, не смотрела. Потому что на это чисто физически не хватает времени. Я какие-то отрывки, естественно, в рилсах смотрела, но…
Мусагалиев: Не погружалась.
Загитова: Да, не погружалась.
Мусагалиев: Тем более, это летняя Олимпиада, че ее смотреть?
Загитова: Ну да, зимнее поинтереснее.
Харламов: Ну как профессионал оцените: представьте, допустим, в женском одиночном катании выходит трансгендер…
Дорохов: …и показывает тройной залуп, ха-ха.
Загитова: Кхм-кхм-кхм.
Дорохов: До свидания, всего доброго. Я думаю, это мой пик.
Загитова: Ха-ха, пока.
Харламов: Мне кажется, все.
Загитова: На этом можно заканчивать.
Харламов: Но на вопрос ответьте.
Загитова: Еще раз можете повторить? Я уже забыла. Я такие слова не знаю.
Харламов: Трансгендер или то, что он сказал позже?
Загитова: И то, и другое.
Мусагалиев: Ну мужчина, который выдает себя за женщину и выходит в женских соревнованиях. Демонстрирует силу, которая не под стать девчонкам. Как, по-твоему, это честно, справедливо?
Загитова: Каждый человек, конечно, выбирает сам, что ему делать, но мне бы не хотелось соревноваться с мужчиной.