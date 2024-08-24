Елизавета Туктамышева: «В Японии очень вежливые и тактичные люди, поэтому особенно на улицах не подходили, но несколько поклонников ждали у отеля»

Какая разница показалась самой большой между Россией и Японией? Все очень и очень упорядоченно и стабильно, даже в толпе все по правилам и очень размеренно и комфортно.
Что больше всего удивило? На улицах Японии нет мусорок, но при этом очень чисто, хотя насколько я поняла, здесь есть целая система по переработке мусора — все копят мусор, сортируют и потом уже выбрасывают, и большая часть мусора затем сжигается.
Смогла ли бы там жить? Сложно сказать, но точно бы попробовала. А через какое-то время уже поняла, насколько мне комфортно.
Узнавали ли на улице? В Японии очень вежливые и тактичные люди, поэтому особенно на улицах не подходили, но несколько поклонников ждали у отеля.
В какие места точно бы вернулась там? Мне в целом понравилось в Токио, отдельно могу выделить район Сибуя. Это очень оживленный район с шоппингом и развлечениями. Здесь каждый найдет себе занятие по интересам.
Что порекомендуешь привезти из Японии? Мне очень нравятся маски для лица и рук, охлаждающие пластыри для ног — действуют моментально! Также мои фавориты — сладости с матчей, кажется, привезла их чемодан!
На память ищите красивые веера из дерева ручной работы и палочки для суши.
Что пробовать? Из еды рекомендую пробовать настоящие суши, Кобе биф (она же говядина вагю) — самое лучшее и нежное мясо в мире. Обязательно рамены и умешу — сливовое вино, вкусное, сладкое, не супер крепкое", — написала Туктамышева.