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Елизавета Туктамышева: «В Японии очень вежливые и тактичные люди, поэтому особенно на улицах не подходили, но несколько поклонников ждали у отеля»

"Я была в Японии 6−7 раз, в основном ездила на соревнования и шоу. Но мне очень понравилась страна, и я хотела показать ее сестре, а учитывая, что мы обе смотрим аниме, путешествие стало еще интереснее!

Источник: Sports.Ru

Какая разница показалась самой большой между Россией и Японией? Все очень и очень упорядоченно и стабильно, даже в толпе все по правилам и очень размеренно и комфортно.

Что больше всего удивило? На улицах Японии нет мусорок, но при этом очень чисто, хотя насколько я поняла, здесь есть целая система по переработке мусора — все копят мусор, сортируют и потом уже выбрасывают, и большая часть мусора затем сжигается.

Смогла ли бы там жить? Сложно сказать, но точно бы попробовала. А через какое-то время уже поняла, насколько мне комфортно.

Узнавали ли на улице? В Японии очень вежливые и тактичные люди, поэтому особенно на улицах не подходили, но несколько поклонников ждали у отеля.

В какие места точно бы вернулась там? Мне в целом понравилось в Токио, отдельно могу выделить район Сибуя. Это очень оживленный район с шоппингом и развлечениями. Здесь каждый найдет себе занятие по интересам.

Что порекомендуешь привезти из Японии? Мне очень нравятся маски для лица и рук, охлаждающие пластыри для ног — действуют моментально! Также мои фавориты — сладости с матчей, кажется, привезла их чемодан!

На память ищите красивые веера из дерева ручной работы и палочки для суши.

Что пробовать? Из еды рекомендую пробовать настоящие суши, Кобе биф (она же говядина вагю) — самое лучшее и нежное мясо в мире. Обязательно рамены и умешу — сливовое вино, вкусное, сладкое, не супер крепкое", — написала Туктамышева.