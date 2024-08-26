Алина Загитова: «Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам. В дальнейшем хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет»

В дальнейшем я хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет. Для меня важны результаты, так как я перфекционист. Есть мечта, чтобы в моих шоу принимали участие воспитанники моей школы. Без этого никуда, — сказала олимпийская чемпионка.