Алина Загитова: «Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам. В дальнейшем хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет»

— Я уже занималась актерским мастерством около 1,5 месяцев. Но самое важное — расставлять приоритеты. Сейчас главное — шоу. Параллельно я учусь в двух университетах. Постройку катка в Казани сейчас могу делегировать профессионалам.
— На каком этапе ваша школа фигурного катания?
— На этапе проектировки и согласования фасада. Мне хочется, чтобы он выглядел эстетично, чтобы все туда заходили с приятными ощущениями. Мы уже создали макет, внутреннее наполнение. Параллельно прорабатываем концепцию школы.
В дальнейшем я хочу построить работу так, чтобы все работало как часы, даже если меня там не будет. Для меня важны результаты, так как я перфекционист. Есть мечта, чтобы в моих шоу принимали участие воспитанники моей школы. Без этого никуда, — сказала олимпийская чемпионка.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя.