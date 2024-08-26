"Все правильно. Я знаю несколько людей, которые дают возможность нам привлекать внимание. Их сейчас буквально три человека: Тейлор Свифт, Алина Загитова и Дональд Трамп. Поэтому Алина здесь абсолютно права.
Она лучшая среди нас. У нее великолепный русский язык, еще сразу видно чтение книг, абсолютная интеллектуальная подкованность. И я, как человек только стремящийся хоть что-то узнать, наконец-то вижу перед собой по-настоящему цельную натуру. Поэтому Алине еще раз большой привет. Мы по-прежнему ей восхищаемся — она лучшая среди нас. Загитова, Тейлор Свифт и Дональд Трамп — именно в таком порядке.
Фраза: «Что бы они делали без моего имени?» Это без всякого сомнения. Мне лично вообще очень сложно жить без Пушкина, без Гоголя, без моего любимого Антона Павловича Чехова и без знаменитой писательницы-исказительницы — Алины Загитовой. Поэтому она и здесь абсолютно права. Что теперь поделать? Не сотвори кумира, но мы-то все его сотворили. Этот кумир на все времена — Алина Загитова. Поэтому могу с ней только согласиться.
Это же ее высказывание: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Правда ведь? Вот ведь какая Алина молодец!" — сказал Губерниев.