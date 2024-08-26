Фраза: «Что бы они делали без моего имени?» Это без всякого сомнения. Мне лично вообще очень сложно жить без Пушкина, без Гоголя, без моего любимого Антона Павловича Чехова и без знаменитой писательницы-исказительницы — Алины Загитовой. Поэтому она и здесь абсолютно права. Что теперь поделать? Не сотвори кумира, но мы-то все его сотворили. Этот кумир на все времена — Алина Загитова. Поэтому могу с ней только согласиться.