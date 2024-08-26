Загитова о том, как следит за здоровьем: «За рулем пытаюсь накинуть маску, чтобы кожа была не сухая. Водители смотрят с ужасом, но мне все равно, что они подумают»

Но я просто показываю свою жизнь, а в ней, кроме тренировок и репетиций, сейчас ничего нет. Не могу ни погулять, ни покушать нормально. Заказываю доставку и почти не готовлю сама. На это нет ни сил, ни времени, ни желания.