Соловьев о Загитовой: «Приятно удивлен той творческой натуре, которая развивается в Алине»

Все получилось, потому что работали профессионалы, не первый день со льдом, есть те, кто работали с «Ледниковым периодом», люди с большим опытом работы в такой атмосфере, когда нужно все быстро и сразу. С нами была команда профессионалов, которая делает большие проекты, которые пользуются успехом.