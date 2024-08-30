Загитова о том, что пела на шоу под фонограмму: «На стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую»

— Вы сегодня (29 августа — Sports) пели песню. Как записывали трек?
— Это гимн «Хранителей времени». Идея пришла уже под конец подготовки. Естественно, я пела не вживую. И всем сейчас говорю это! Как вы можете заметить, у меня сорван голос — тяжело проводить репетиции, все рассказывать людям.
Хочу вас заверить, что на стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую. А песню, да, записывали в студии. Вместе с другими авторами продумывали текст, — сказала Загитова.
Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?
Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу в Казани.