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Загитова о том, что пела на шоу под фонограмму: «На стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую»

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» прошло в Казани накануне.

Источник: Sports.Ru

— Вы сегодня (29 августа — Sports) пели песню. Как записывали трек?

— Это гимн «Хранителей времени». Идея пришла уже под конец подготовки. Естественно, я пела не вживую. И всем сейчас говорю это! Как вы можете заметить, у меня сорван голос — тяжело проводить репетиции, все рассказывать людям.

Хочу вас заверить, что на стадионах даже артисты-профессионалы не поют вживую. А песню, да, записывали в студии. Вместе с другими авторами продумывали текст, — сказала Загитова.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Загитова спела под фонограмму на своем ледовом шоу в Казани.