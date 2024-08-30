Загитова о своем шоу: «Недочеты можно и не замечать. Их не было! Есть мотивация идти дальше и делать что-то в этом направлении»

— Три! Утром еще был генеральный прогон. Мы прилетели 26 августа и сразу была репетиция, на следующий день мы репетировали почти 16 часов. Но усталость не так ощущается, когда выходишь и понимаешь, что ты это дело любишь и тебе по кайфу. Мурашки по телу. Тебе нравится, людям нравится, это окрыляет и дает сил.