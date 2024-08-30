Вайцеховская о Загитовой в шоу: «Алина совершенно прекрасна, когда катается. Отдельный респект Соловьеву: он ни разу не перетянул внимание на себя»

"За обсуждением ледового шоу Загитовой (с точки зрения не самой выдающейся постановки и драматургии) на второй план, как мне кажется, ушло важное. Алина совершенно прекрасна, когда катается. То есть, занимается тем, что умеет делать едва ли не лучше всех в своей профессии.