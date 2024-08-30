«Режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на нашей “Русалочке”. Рудковская сравнила фрагменты выступлений, намекнув на повторы

"Я очень люблю Алину Загитову — фигуристку, — и она об этом знает. Она одна из самых красивых, статных фигуристок и спортсменок в мире. Миллионы девчонок пришли в фигурное катание после ее победы на Олимпийских играх. И вдохновляются ее катанием и образами на льду до сих пор. Мы, как и многие другие, хотели бы видеть ее в наших шоу в том числе. Жаль, что ни разу не совпало.