Тарасова о шоу Загитовой: «Оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России»

"Мне не все удалось посмотреть, я видела только начальную часть ледового шоу Алины Загитовой. Все, кто готовил программу, молодцы, потому что оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России.
Они выбрали тему национальной истории и культуры, у них получилось очень хорошо. Алина Загитова хорошо развивается в выбранном ею направлении", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
«Режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на нашей “Русалочке”. Рудковская сравнила фрагменты выступлений, намекнув на повторы.
Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?