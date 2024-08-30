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Тарасова о шоу Загитовой: «Оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России»

29 августа в Казани прошло шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».

Источник: Sports.Ru

"Мне не все удалось посмотреть, я видела только начальную часть ледового шоу Алины Загитовой. Все, кто готовил программу, молодцы, потому что оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России.

Они выбрали тему национальной истории и культуры, у них получилось очень хорошо. Алина Загитова хорошо развивается в выбранном ею направлении", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

«Режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на нашей “Русалочке”. Рудковская сравнила фрагменты выступлений, намекнув на повторы.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?