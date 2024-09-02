Сын Плющенко пообщался с Овечкиным и пообещал сделать тройной аксель в сезоне

На видео, опубликованном в телеграм-канале, сын Плющенко пообещал исполнить тройной аксель в этом сезоне, а также начать изучение четверного прыжка.
«Ну все, чемпионы готовятся здесь», — сказал в ответ Овечкин.
Евгений Плющенко в свою очередь назвал хоккеиста легендой мирового спорта.
«С моим другом Александром Овечкиным дружим больше 20 лет! Величайший спортсмен современности, который вдохновляет и удивляет каждый сезон болельщиков со всего мира! Легенда мирового спорта», — написал Евгений под видео.