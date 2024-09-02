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Сын Плющенко пообщался с Овечкиным и пообещал сделать тройной аксель в сезоне

Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пообщался с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

На видео, опубликованном в телеграм-канале, сын Плющенко пообещал исполнить тройной аксель в этом сезоне, а также начать изучение четверного прыжка.

«Ну все, чемпионы готовятся здесь», — сказал в ответ Овечкин.

Евгений Плющенко в свою очередь назвал хоккеиста легендой мирового спорта.

«С моим другом Александром Овечкиным дружим больше 20 лет! Величайший спортсмен современности, который вдохновляет и удивляет каждый сезон болельщиков со всего мира! Легенда мирового спорта», — написал Евгений под видео.