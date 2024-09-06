Федорова о фигуристках в медиа: «Большой респект Медведевой и ее агенту — они делают все возможное, чтобы оставаться на слуху, но без какой-либо грязи и желтухи»

Плюс мне, например, просто нравится эта работа. Я обожаю общаться с людьми, как мне кажется, у меня получается многих расположить к себе. Не знаю, в силу чего это происходит, но это происходит, и слава богу, что это так. Поэтому я еще со средних классов знала, что буду в журналистике, а в какой плоскости — время покажет. Пока в спорте.