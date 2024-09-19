Ренат Лайшев: «У Загитовой есть имя, большое количество поклонников, она — хороший человек. Уверен, ее шоу смогут конкурировать с другими»

"Молодые всегда учатся на своих ошибках. Алина делает первые шаги в новом качестве. Не мне комментировать суммы и правильность подачи документов на грант.
Она хочет работать, стремится развиваться. Это здорово и только можно приветствовать. Самое главное, она хочет двигать вперед фигурное катание через шоу, которое нравится зрителям.
У Алины есть имя, большое количество поклонников. И вообще, Алина — хороший человек. Уверен, ее шоу смогут конкурировать с другими. У каждого человека есть шанс на реализацию своих идей«, — сказал президент центра спорта и образования “Самбо-70”.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.