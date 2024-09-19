Роднина о заявке Загитовой на грант: «Аппетит у девушки хороший. Молодец, что после окончания карьеры активно себя ищет, флаг ей в руки»

"Подавать на грант может каждый. Как правило, на гранты подают те организации, у которых уже есть опыт в проведении чего-то. Глядя на сумму, я могу сказать, что аппетит у девушки хороший.
Не знаю, чего ожидать от «Алых парусов». Я вообще шоу не смотрю и сама в них не принимала участие, поскольку занималась спортом. Я любила соревноваться, выступала на показательных, но шоу для меня — это развлекуха.
А я занималась серьезным делом. Конечно, большинство людей любит и ходит на шоу, потому что ледовое представление — это красиво. Я шоу не видела с тех времен, когда сама каталась.
Можно сейчас говорить только о том, кто будет постановщиком, какая музыка будет играть, кто хореограф, штаб и состав — тогда можно будет дать приблизительную оценку. А так говорить пока не о чем, когда нет конкретики.
Пускай дерзает, может, у Алины хорошо получится. Она молодец, что после окончания карьеры активно себя ищет. Флаг ей в руки, что сказать.
Я всегда рада, когда у людей их планы и надежды сбываются. Любые планы — это громадная работа, а не просто лежание на диване и мечтание. Если работа будет удачной, то это замечательно.
Грант — это все-таки вещь для общественных организаций, которые себя уже проявили. У нас ИП много по всей стране. Если каждый ИП будет подавать на гранты в Президентский фонд, тот разорится очень быстро", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.