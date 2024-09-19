Депутат Свищев о заявке Загитовой на грант: «Не знаю, что входит в шоу, но сумма немаленькая. Надо не забывать, что страна живет в сложное время и деньги любят счет»

Загитова была нам известна как одна из самых ярких спортсменок. Сейчас она у нас светская дива, участвует во всевозможных мероприятиях, популяризирующих спорт в стране. Очень важно, что у нее миллионы преданных поклонников, а дети смотрят на нее с открытым ртом. Я вижу, как она участвует в мастер-классах и мероприятиях, посвящённых развитию спорта. То, что она сейчас не оставляет спортивные мероприятия, — это хорошо.