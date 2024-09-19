Алена Леонова: «Алые паруса» Загитовой могли бы приблизиться к уровню Навки. Это будет бомба, когда шоу выйдет"

Поучаствовала ли бы я в ее шоу? Ой, нет. Я уже далека от участия в шоу. Сейчас я работаю тренером, поэтому о шоу не задумывалась. Другое дело, в какой роли можно поучаствовать. Я с Алиной не общаюсь, поскольку мы два разных поколения. Если бы меня позвали просто красиво покататься, то я не против.