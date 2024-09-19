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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Проект недешевый. Будем к концу года искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги»

По словам Владимира Леонова, инвестора для школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой рассчитывают найти до конца 2024 года.
Источник: Sports.Ru

"Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги.

Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим.

Речь идет о сотнях миллионов рублей. Все-таки это будет не типовое здание, будет уникальный проект", — сказал Леонов.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.