Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Проект недешевый. Будем к концу года искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги»

"Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги.
Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим.
Речь идет о сотнях миллионов рублей. Все-таки это будет не типовое здание, будет уникальный проект", — сказал Леонов.
А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.