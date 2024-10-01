Медведева о серебре Олимпиады: «Это мой крест. Но та ситуация научила меня вовремя промолчать и не выражать свое мнение»

Сейчас нормально. Для меня решающим моментом во всем этом отношении к той ситуации стало то, что нужно принять, что так есть, что это просто факт. У меня просто серебро, даже два. Просто принять этот факт, и оно уже никогда не изменится, ничего ты с этим не сделаешь. Можно сколько угодно распинаться, что я такая классная и вообще.