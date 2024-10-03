Министр спорта Татарстана о заявке Загитовой на грант: «Это ее личное дело. Не обсуждают тех, кто ничего не делает»

Я не скажу, что я гуру ледовых шоу, но их достаточно много в нашей стране и среди них есть здоровая конкуренция. С появлением нового продукта каждое шоу становится обсуждаемым, появляется много дискуссий, где-то субъективные мнения, но мы, как Татарстан, удовлетворены тем продуктом, который Алина и ее команда сделали.