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«Когда вчера у тебя было выгорание, а сегодня ты опять готов покорять мир». Алина Загитова опубликовала видео танца

26 сентября олимпийская чемпионка рассказала в соцсети: «У меня случилось выгорание. В эти моменты самое важное — заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться и разрешить себе отдохнуть».

Сегодня фигуристка опубликовала видео танца.

«Когда вчера у тебя было выгорание, а сегодня ты опять готов покорять мир», — написала Загитова.

Почему Алина Загитова все больше раздражает.