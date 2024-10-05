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Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Курносенко и Варламов выступят с произвольными танцами

Мемориал Панина.

Источник: Sports

Санкт-Петербург.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 10:00 по московскому времени, прямая трансляция — Студия-38.

Первая разминка.

1. Вероника Шульпина — Глеб Солович.

2. Мария Нехаева — Федор Санин.

3. Ульяна Ермакова — Егор Петров.

4. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков.

Вторая разминка.

5. Варвара Курносенко — Федор Варламов.

6. Алиса Абдулина — Артем Крылов.

7. Анна Коломенская — Артем Фролов.

8. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

Положение после ритм-танца.

1. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 82,18.

2. Анна Коломенская — Артем Фролов — 70,60.

3. Алиса Абдулина — Артем Крылов — 66,53.

4. Варвара Курносенко — Федор Варламов — 65,76.

5. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков — 64,66.

6. Ульяна Ермакова — Егор Петров — 61,77.

7. Мария Нехаева — Федор Санин — 59,87.

8. Вероника Шульпина — Глеб Солович — 54,82.