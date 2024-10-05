Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Курносенко и Варламов выступят с произвольными танцами

Санкт-Петербург.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 10:00 по московскому времени, прямая трансляция — Студия-38.
Первая разминка.
1. Вероника Шульпина — Глеб Солович.
2. Мария Нехаева — Федор Санин.
3. Ульяна Ермакова — Егор Петров.
4. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков.
Вторая разминка.
5. Варвара Курносенко — Федор Варламов.
6. Алиса Абдулина — Артем Крылов.
7. Анна Коломенская — Артем Фролов.
8. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
Положение после ритм-танца.
1. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 82,18.
2. Анна Коломенская — Артем Фролов — 70,60.
3. Алиса Абдулина — Артем Крылов — 66,53.
4. Варвара Курносенко — Федор Варламов — 65,76.
5. Таисия Линчевская — Дмитрий Щербаков — 64,66.
6. Ульяна Ермакова — Егор Петров — 61,77.
7. Мария Нехаева — Федор Санин — 59,87.
8. Вероника Шульпина — Глеб Солович — 54,82.